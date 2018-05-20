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20 мая 201802:55

У самолетов компании, которой принадлежал разбившийся на Кубе Boeing, были техпроблемы

У самолетов мексиканской авиакомпании Global Air, которой принадлежал Boeing 737-200, разбившийся 18 мая над Гаваной, неоднократно возникали технические проблемы. Об этом рассказал в интервью СМИ бывший пилот этой компании Марко Аурелио Эрнандес.

По его словам, несколько раз ему приходилось управлять самолетами с неисправным навигационным оборудованием и лопнувшими шинами. Техники Global Air постоянно жаловались на отсутствие необходимых запчастей, передает ТАСС. А в 2013 году из-за плохого технического состояния самолетам авиакомпании даже запретили полеты в Чили.

Эрнандес рассказал, что летал на всех трех самолетах Boeing 737, принадлежавших компании, в том числе на лайнере, который потерпел крушение над Гаваной. По словам пилота, он неоднократно сообщал владельцу Global Air о технических неисправностях самолетов, но никакого ответа от руководства не получил.

Boeing, разбившийся на Кубе, был выпущен в 1979 году. В ноябре 2017 года он прошел последнюю техническую проверку и получил сертификат летной годности. Менее месяца назад кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion арендовала самолет вместе с экипажем.

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