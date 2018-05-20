Два сотрудника лесной охраны погибли при тушении природного пожара в Бурятии

В Курумканском районе Бурятии два сотрудника лесной охраны погибли во время тушения лесного пожара. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Республиканского агентства лесного хозяйства.

Как уточняется, 19 мая во время тушения лесного пожара в Курумканском районе погибли два сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза 1962 и 1977 годов рождения.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.