Российский хоккеист Михаил Бердин стал игроком "Виннипег Джетс"

Российский хоккеист Михаил Бердин заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс". 20-летний вратарь подписал соглашение сроком на три года общей суммой в 2,3 миллиона долларов.

Бердин является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", но последние два года провел в составе "Су-Фоллз Стэмпид" из Хоккейной лиги США (USHL). За американский клуб он отыграл 45 матчей, в среднем пропуская по 2,69 гола за игру. При этом процент отраженных по его воротам бросков составляет 92,9 процента.

Бердин является серебряным призером юниорского чемпионата мира-2015.