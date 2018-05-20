Венесуэла в ожидании президентских выборов

В Венесуэле 20 мая пройдут президентские выборы. Кандидатов на пост четверо, в их числе действующий лидер страны Николас Мадуро.

38 тысяч избирательных участков готовы к работе. Охранять порядок в стране в этот день будут около 300 тысяч солдат и полицейских. Гарантом прозрачности выборов выступят международные наблюдатели, которых накануне приветствовал действующий президент Венесуэлы и один из основных кандидатов предстоящей гонки Николас Мадуро.

В числе тех, кто приехал в Венесуэлу в качестве наблюдателя, экс-премьер-министр Испании Сапатеро. За это его уже критикуют на родине. Мадрид заявил: легитимность этих выборов не признает. Так же отреагировал и весь Европейский союз, а также США и Канада. Но Сапатеро уверен, что конфронтация непродуктивна и нужно налаживать политический диалог: "Будем надеяться, что с воскресенья начнется эпоха сближения, где диалог будет превалировать над санкциями, где сотрудничество будет превалировать над недоверием, где уважение будет распространяться перед лицом вмешательства".

Однако, пока ситуация обратная. Бизнес США давно не скрывает желание взять под контроль страну.

По данным управления министерства энергетики США, Венесуэла располагает наибольшими разведанными запасами нефти в мире. Около 300 миллиардов баррелей. Поэтому на финансирование оппозиции идут большие суммы. В декабре 2015 года вливаний хватило на то, чтобы оппозиция взяла большинство мест на парламентских выборах. После чего все инициативы президента Мадуро постоянно блокировали. Начался кризис. В итоге Верховный суд обвинил парламент в неуважении к законам и лишил его полномочий. И вот после этого США и Европа категорически не хотят разговаривать с Мадуро.

Под санкции попали госпредприятия, инвестиции, поставки оружия. Страну, по сути, попытались взять в блокаду. Несмотря на такое давление, президентские выборы пройдут по намеченному плану.

Что касается кандидатов на пост, то их четверо. Политологи считают, что основная борьба развернется между действующим президентом Николасом Мадуро и Энри Фальконом, главой одной из оппозиционных партий. По результатам последних опросов лидирует действующий президент. За Мадуро – 52 процента, а за его соперника — только 22.