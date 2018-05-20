Фанаты "Ювентуса" находятся в тяжелом состоянии после празднования чемпионства

Шесть болельщиков туринского "Ювентуса" получили серьезные травмы во время празднования чемпионства своего любимого клуба. Происшествие случилось после заключительного поединка "Ювентуса" в чемпионате Италии, в котором он одержал победу над "Вероной" (2:1).

Во время чемпионского парада автобус с открытым верхом, который вез фанатов туринцев, пытался нагнать автобус с футболистами "старой синьоры", которые выехали в город на празднование титула, однако случайно задел высоковольтные провода трамвайной сети. В результате инцидента шесть человек пострадало, двое из которых теперь находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что туринский клуб досрочно завоевал титул чемпиона, а также одержал победу в Кубке Италии.