Порошенко: "Северный поток - 2" направлен на уничтожение Европы

Президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что газопровод "Северный поток – 2" имеет своей целью "уничтожение Европы".

Как подчеркнул Порошенко, "Северный поток – 2" – сугубо геополитический проект кремля, не имеющий ничего общего с экономическими и частными интересами. Он направлен исключительно на подрыв единства Европы и ее уничтожение. По мнению Порошенко, появление новых путей транзита газа "развяжет руки" России, передает Газета.Ru.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток – 2" открыт для участия других стран.