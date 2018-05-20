Тема:
Ситуация на Украине 2 часа назад
20 мая 201806:06
Порошенко: "Северный поток - 2" направлен на уничтожение Европы
Президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что газопровод "Северный поток – 2" имеет своей целью "уничтожение Европы".
Как подчеркнул Порошенко, "Северный поток – 2" – сугубо геополитический проект кремля, не имеющий ничего общего с экономическими и частными интересами. Он направлен исключительно на подрыв единства Европы и ее уничтожение. По мнению Порошенко, появление новых путей транзита газа "развяжет руки" России, передает Газета.Ru.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что газопровод "Северный поток – 2" открыт для участия других стран.
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