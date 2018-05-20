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Лесные пожары 35 минут назад

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20 мая 201807:35

В Бурятии задержали подозреваемого в возникновении лесного пожара

В Бурятии правоохранительные органы задержали местного жителя по подозрению в причастности к возникновению крупного лесного пожара в Курумканском районе. 19 мая во время его тушения погибли два работника лесхоза. О происшествии сообщили представители пресс-службы Следственного управления СК РФ по республике.

По предварительным данным, виновником возникновения природного пожара стал 64-летний житель, который после курения оставил непотушенную сигарету, находясь в лесном массиве. Через несколько минут от окурка загорелась трава. Мужчине не удалось самостоятельно потушить пожар. Огонь очень быстро перекинулся на верхний уровень деревьев и начал распространяться по округе. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Как уточняется, пожар начался на территории Аллинского участкового лесничества утром 18 мая. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесному массиву. Сейчас площадь горения составляет более 1,5 тысячи гектаров.

В субботу, 19 мая, в борьбе с огнем принимали участие сотрудники Верхне-Баргузинского лесхоза и местные жители. В условиях сильного задымления двое работников лесхоза попали в огненную ловушку и погибли, передает ТАСС.

По факту случившегося СУ СК по Бурятии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В Курумканском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Алексей Цыденов вылетел на место ЧП.

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