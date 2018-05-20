Александр Овечкин: "Вашингтон" не перестает играть, все сражаются

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал игру команды в шестом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Столичный клуб потерпел третье поражение подряд от "Тампа-Бэй Лайтнинг" и уступает в серии – 2:3.

"Дайте нам кредит доверия, мы не перестаем играть. – заявил Овечкин, которого цитирует ТАСС. — Все парни сражались сегодня как команда, это был отличный матч, но это хоккей. Теперь наша цель — вернуться на эту площадку, чтобы провести здесь седьмой матч в серии. Все пока нормально, мы постараемся сыграть лучше в шестой игре и победить в ней"