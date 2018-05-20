Эрдоган: санкции США не помешают российско-турецким отношениям

Турция не разорвет партнерские отношения с Россией. И никакие американские санкции на это решение не повлияют, заявил в интервью изданию Bloomberg президент страны Реджеп Эрдоган.

По его словам, диалог с Москвой стратегически важен хотя бы потому, что Турция закупает у России нефть и газ. На прошлой неделе Анкара подтвердила, что закупает российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Что касается отношений с Соединенными Штатами, Эрдоган отметил, если Америка действительно играет роль союзника Турции, то нужна солидарность, а не санкции, передает телеканал "Россия 24".