В Иркутске горит продуктовый склад

Крупный пожар вспыхнул в здании склада с продуктами в Иркутске, площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. По данным экстренных служб, пострадавших нет, эвакуирован 41 человек.

Инцидент произошел в доме 17 по Ракитной улице. Сейчас возгорание локализовано, огонь распространился только по кровле здания.

В ГУ МЧС по области отметили, что тушение осложнено грубыми нарушениями пожарной безопасности со стороны собственника, передает ТАСС.