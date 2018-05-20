В Омске при пожаре погибла семья из четырех человек

В Омске при пожаре в частном доме погибли женщина, мужчина и двое несовершеннолетних детей. Как рассказала "Интерфаксу" представитель СУ СКР по региону Лариса Болдинова, проверка установит причины возникновения огня и смерти семьи.

О ЧП в 3-м Сухом переулке сообщили свидетели утром в воскресенье. Пожар на площади 60 квадратных метров тушили семь единиц техники и 30 человек.