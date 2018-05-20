Мужчина с ножом напал на ижевского полицейского

В Ижевске мужчина ударил ножом сотрудника полиции, проверявшего номер его велосипеда. В ответ правоохранитель смертельно ранил нападавшего из пистолета, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

В ведомстве уточнили, что полицейский проверял, состоит ли велосипед в розыске. Сейчас мужчина находится в больнице.

Как сообщает РИА Новости, нападавший был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".