Трюдо пригласил в Канаду герцога и герцогиню Сассекских

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил новобрачных принца Гарри и Меган Маркл от имени всех жителей страны и пригласил их в гости, пишет ТАСС.

"Желаем их высочествам, герцогу и герцогине Сассекским, счастья и всего самого лучшего", — отметил глава канадского правительства.

Бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялось в субботу в Виндзорском замке. Молодожены обменялись кольцами из золота и платины. Обвенчал пару духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. ФОТО

Среди всемирно известных гостей были Элтон Джон, Том Харди, Джордж Клуни с супругой Амаль, Серена Уильямс, Дэвид Бекхэм с супругой Викторией.