В Грозном прошла панихида по жертвам атаки на храм Архангела Михаила

В Грозном прошла панихида по жертвам нападения на храм Архангела Михаила. Службу провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, передает ТАСС.

В результате атаки 19 мая погибли три человека: двое полицейских, сержанты Владимир Горсков и Кайрат Рахметов, и прихожанин. Его личность устанавливают. Четверо боевиков ликвидированы. По словам Кадырова, они действовали по приказу из одной из западных стран.