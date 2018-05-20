Мэра Салоников избили и закидали бутылками

Противники мэра Салоников Янниса Бутариса избили его и забросали бутылками с водой. Нападение произошло в День памяти жертв геноцида. Его проводят в память 350 тысяч греков, убитых в Турции в начале XX века, пишет РИА Новости.

Бутарис известен как сторонник налаживания торговых связей с Турцией. Также он позволили провести гей-парад Thessaloniki Pride в день скорби.

После изибиения возле Белой башни в центре города мэр с помощью сторонников сбежал от нападавших, а затем провел ночь в больнице.