Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 мая 201811:45

Джейми Варди может перейти в "Атлетико"

EPA

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" начал поиски нового нападающего. Одним из кандидатов стал английский форвард "Лестера" Джейми Варди. Ранее сообщалось, что французский форвард команды Антуан Гризманн в летнее трансферное окно сменит Мадрид на Барселону и перейдет в стан "сине-гранатовых".

Как отмечает "Спорт-экспресс", главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне понравилась игра Варди в "Лестере". Он считает, что нападающий "Лестера" сможет удачно дополнять другого форварда Диего Косту. Также ранее стало известно, что по окончании сезона "Атлетико" покинет и Фернандо Торрес.

Сейчас

12:47

Ветеран АТО рассказал Трампу о применении Киевом химоружия

12:34

ДТП под Ростовом: три легковушки и пятеро погибших

11:35

Потушен пожар, поглотивший 7 500 квадратов в Иркутске

10:43

Мужчина с ножом напал на ижевского полицейского

10:12

В Иркутске горит продуктовый склад

06:06

Порошенко: "Северный поток - 2" направлен на уничтожение Европы

05:20

60-летний актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Россия может отправить "Сатану" в космос

Россия может отправить "Сатану" в космос

46 минут назад
В Грозном прошла панихида по жертвам атаки на храм Архангела Михаила

В Грозном прошла панихида по жертвам атаки на храм Архангела Михаила

1 час назад
В бундестаге раскритиковали лицемеров и антироссийские санкции

В бундестаге раскритиковали лицемеров и антироссийские санкции

34 минуты назад
Мэра Салоников избили и закидали бутылками

Мэра Салоников избили и закидали бутылками

1 час назад
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото

Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото

33 минуты назад
Порошенко: "Северный поток - 2" направлен на уничтожение Европы

Порошенко: "Северный поток - 2" направлен на уничтожение Европы

6 часов назад
Лихач на BMW спровоцировал массовую аварию с летальным исходом в Челябинске. Видео

Лихач на BMW спровоцировал массовую аварию с летальным исходом в Челябинске. Видео

1 час назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Фанаты "Ювентуса" находятся в тяжелом состоянии после празднования чемпионства

Фанаты "Ювентуса" находятся в тяжелом состоянии после празднования чемпионства

6 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Канадские ультраправые собрались в месте миграции нелегалов из США

Канадские ультраправые собрались в месте миграции нелегалов из США

21 минута назад
Потушен пожар, поглотивший 7 500 квадратов в Иркутске

Потушен пожар, поглотивший 7 500 квадратов в Иркутске

1 час назад
Трюдо пригласил в Канаду герцога и герцогиню Сассекских

Трюдо пригласил в Канаду герцога и герцогиню Сассекских

1 час назад
Болельщики "Реала" массово возвращают билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

Болельщики "Реала" массово возвращают билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

1 час назад
Мужчина с ножом напал на ижевского полицейского

Мужчина с ножом напал на ижевского полицейского

1 час назад
В Омске при пожаре погибла семья из четырех человек

В Омске при пожаре погибла семья из четырех человек

2 часа назад
ЕС и Иран создадут рабочую группу по нефтяной торговле

ЕС и Иран создадут рабочую группу по нефтяной торговле

3 часа назад
Эрдоган: санкции США не помешают российско-турецким отношениям

Эрдоган: санкции США не помешают российско-турецким отношениям

3 часа назад
Пожар в жилом доме в Китае: пять человек погибли

Пожар в жилом доме в Китае: пять человек погибли

3 часа назад
Василевский – третья звезда матча, Кузнецов – лучший бомбардир Кубка Стэнли

Василевский – третья звезда матча, Кузнецов – лучший бомбардир Кубка Стэнли

5 часов назад
В Южной Корее умер глава LG Group Ку Бон Му

В Южной Корее умер глава LG Group Ку Бон Му

6 часов назад
60-летний голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом

60-летний голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом

7 часов назад
Венесуэла в ожидании президентских выборов

Венесуэла в ожидании президентских выборов

7 часов назад
У самолетов компании, которой принадлежал разбившийся на Кубе Boeing, были техпроблемы

У самолетов компании, которой принадлежал разбившийся на Кубе Boeing, были техпроблемы

9 часов назад
Сеть кофеен Starbucks разрешит посетителям занимать столики, не делая заказ

Сеть кофеен Starbucks разрешит посетителям занимать столики, не делая заказ

10 часов назад
Утечка этилена стала причиной пожара на заводе в Техасе

Утечка этилена стала причиной пожара на заводе в Техасе

11 часов назад
Китай и США договорились о мерах по выравниванию торгового дисбаланса

Китай и США договорились о мерах по выравниванию торгового дисбаланса

11 часов назад
Спецслужбы проверяют сообщение о подготовке покушения на Эрдогана на Балканах

Спецслужбы проверяют сообщение о подготовке покушения на Эрдогана на Балканах

11 часов назад
Россиянин Крылов нокаутировал Мальдонадо в борьбе за титул чемпиона FNG

Россиянин Крылов нокаутировал Мальдонадо в борьбе за титул чемпиона FNG

11 часов назад
В Тверской области подросток обвиняется в убийстве двух женщин

В Тверской области подросток обвиняется в убийстве двух женщин

12 часов назад
Берлускони получил в наследство три миллиона евро от своей бывшей сотрудницы

Берлускони получил в наследство три миллиона евро от своей бывшей сотрудницы

12 часов назад
Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

18.05.2018 23:58
Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

18.05.2018 16:10
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

18.05.2018 16:05
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

18.05.2018 01:49
Еженедельная программа Вести.net от 19 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 19 мая 2018 года

16 минут назад
"Робот защитит тебя": у независимого киберпанк-мультфильма вышел трейлер

"Робот защитит тебя": у независимого киберпанк-мультфильма вышел трейлер

19.05.2018 11:46
5 способов сделать утренний кофе полезнее

5 способов сделать утренний кофе полезнее

19.05.2018 11:45
Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

19.05.2018 01:36
182
"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

17.05.2018 21:40
"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

17.05.2018 19:45