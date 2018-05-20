Джейми Варди может перейти в "Атлетико"

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" начал поиски нового нападающего. Одним из кандидатов стал английский форвард "Лестера" Джейми Варди. Ранее сообщалось, что французский форвард команды Антуан Гризманн в летнее трансферное окно сменит Мадрид на Барселону и перейдет в стан "сине-гранатовых".

Как отмечает "Спорт-экспресс", главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне понравилась игра Варди в "Лестере". Он считает, что нападающий "Лестера" сможет удачно дополнять другого форварда Диего Косту. Также ранее стало известно, что по окончании сезона "Атлетико" покинет и Фернандо Торрес.