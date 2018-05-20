В бундестаге раскритиковали лицемеров и антироссийские санкции

Сопредседатель фракции Левой партии в германском бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью Neue Osnabrücker Zeitung призвала к налаживанию диалога с Россией, пишет РИА Новости.

Политик считает, что только сближение с Россией позволит добиться безопасности и разоружения. Это отвечает интересам Европы, отметила Вагенкнехт.

Лидер левых считает антироссийские санкции вредными для европейских и немецких компаний. "В наших интересах их отменить", — заявила она.

Вагенкнехт не одобряет действий России в Сирии, а также присоединение Крыма, но отмечает, что "если критика звучит из уст тех, кто сам ведет нарушающие международное право войны, то это звучит очень лицемерно".

Вагенкнехт отметила, что США заплатили пять миллиардов долларов за госпереворот на Украине, чтобы она смогла вступить в НАТО. "Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО", — заявила она.

Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.