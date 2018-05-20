Канадские ультраправые собрались в месте миграции нелегалов из США

На границе Канады и США собрались около 100 членов ультраправых организаций. Они протестовали против притока нелегальных мигрантов из соседнего государства, сообщает телеканал CBC.

Акция прошла недалеко от КПП в районе города Сен-Бернар-де-Лаколль, расположенного на границе провинции Квебек и штата Нью-Йорк. Именно этот маршрут в основном используют нелегалы, чтобы попасть из США в Канаду. Ультраправые требовали не впускать в Канаду нелегалов.

Протестующим пытались помешать антифашисты, однако полиция не допустила беспорядков и задержала одного из антифашистских лидеров, передает ТАСС.

По данным канадских миграционных властей, с начала 2018 года из США прибыли уже более 7,6 тысячи нелегалов. Причиной этому стала жесткая иммиграционная политика Трампа. В свою очередь канадский премьер-министр обещал принять всех, кому грозит депортация из США.