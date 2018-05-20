Financial Times: Макрон и Меркель протаптывают тропинку к двери Путина

Газета Financial Times проанализировала изменения в отношении европейских лидеров к России. Канцлер Германии Ангела Меркель уже приехала в Сочи и провела переговоры с президентом России, а президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить форум в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Возможно, после выхода США из сделки по иранскому атому, европейцы начали считать Путина более надежным партнером, нежели Дональда Трампа. Выдержки из статьи публикует RT.

"Владимир Путин может наслаждаться этим моментом: два наиболее влиятельных европейских политика протаптывают тропинку к его двери", — отмечает в статье журналист Financial Times.

Меркель и Макрон договорились не поддаваться на давление Штатов. Как и Россия, Франция и Германия нацелены на сохранение соглашения по Ирану. Также европейцы весьма заинтересованы в сооружении газопровода "Северный поток — 2". США, напротив, уверены, что новый газопровод ослабит Украину и усилит зависимость Европы от российских энергоносителей.

"Путин чувствует себя временным победителем в этой новой обстановке, — цитирует автор слова главы комитета по международным отношениям в бундестаге Норберта Рёттгена. — Он не может поверить в свою удачу".

Разумеется, между Россией и Европой сохраняются противоречия в оценке ситуации в Сирии, Украине и роли Кремля в американских выборах.

"Путин смакует возможность показать, что он более надёжный партнёр, чем Трамп, который показал неуважение к традиционным союзам", — указывает Financial Times.