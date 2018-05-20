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20 мая 201812:59

Армению защитят российские "Торы"

фото: Рособоронэкспорт

Первый государственный телеканал Армении сообщил о скором вооружении национальной армии российскими зенитно-ракетными комплексами "Тор". Как рассказал заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян, армянские военные очень высоко оценили боевые возможности ЗРК. По их словам, "Торы" способны даже без участия личного состава уничтожать воздушные цели, включая высокоточные ракеты, пишет ТАСС.

Тактический комплекс "Тор" создан для борьбы с ракетами, БПЛА, самолетами и вертолетами.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о продолжении партнерства с Россией в вопросе развития армии.

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