Фендеровскую гитару Боба Дилана продали за полмиллиона долларов

В Нью-Йорке продана с аукциона знаменитая электрическая гитара, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового турне в 1966 году. Гитара Fender Telecaster, выпущенная в 1965 году, ушла за 490 тысяч долларов, сообщил аукционный дом Julien's Auctions.

Инструмент принадлежал канадскому гитаристу Робби Робертсону, а Дилан играл на нем во время турне, проходившего совместно с группой The Hawks, переименованной позже в The Band. Лид-гитаристом этой группы и был Робертсон, передает РИА Новости.

У гитары богатая музыкальная история: в 1960-х и 1970-х годах ее часто использовали не только Дилан и Робертсон, но и легендарные Эрик Клэптон, Джордж Харрисон и Левон Хелм. Инструмент подвергся серьезной модернизации — в частности, знаменитую черную отделку заменили на цвет светлого дерева. Дилан играл на этом инструменте не только во время первого мирового тура, но и при записи седьмого альбома Blonde On Blonde.

Еще одна гитара Боба Дилана — Fender Stratocaster, которую он использовал на своем первом шоу с электрической гитарой на фестивале Newport Folk Festival в 1965 году — ранее была продана за рекордную для данных инструментов сумму в 965 тысяч долларов.