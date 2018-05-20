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Ядерная программа Ирана 51 минута назад
Французский министр призвал сказать "нет" американскому доминированию
Европа намерена защитить свои компании от последствий возможных американских санкций. Как сказал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe1, пострадавшим от репрессивных мер бизнесменам компенсируют убытки, пишет РИА Новости.
Как известно, США вышли из сделки по иранскому атому и вновь активировали санкции против Исламской республики.
Ле Мэр отметил, что десятки французских компаний ведут законный бизнес в Иране. Нужно ли противостоять США, которые становятся экономическим жандармом планеты, задал вопрос министр. "Ясно, что европейский ответ должен быть "нет", — заявил Ле Мэр.
Он считает, что укреплению европейского экономического суверенитета может послужить введение "автономной финансовой системы, чтобы Европа больше не зависела от Америки".
Ле Мэр отметил, что возможно введение санкций против компаний, которые "не соблюдают европейские правила".
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