Альфредссон и Челиос введены в Зал славы Международной федерации хоккея

Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) 20 мая пополнился сразу несколькими известными в прошлом хоккеистами. Среди них Даниэль Альфредссон и Крис Челиос. Торжественная церемония прошла в Копенгагене, где в воскресенье завершается чемпионат мира по хоккею.

Кроме них в Зал славы также были введены хоккеисты Крис Челиос, Роб Блэйк и Йере Лехтинен, отмечает РИА Новости. Также в Зал славы IIHF попали экс-президент французской федерации хоккея Филипп Лакарьер, известный в прошлом канадский арбитр Боб Надин, датский хоккеист Йеспер Дамгорд и экс-глава латвийской федерации хоккея Киров Липман.

Альфредссон — олимпийский чемпион 2006 года, серебряный призер Игр-2014 в Сочи, в его активе также два серебра и две бронзы чемпионатов мира. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Челиос выиграл Кубок мира в 1996 году в составе сборной США и завоевал серебро на Олимпиаде-2002.