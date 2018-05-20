Москву сначала ждет потепление, а потом похолодание

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая придет в Москву в ближайшие дни. По словам Вильфанда, антициклон принесет в столицу летнее тепло в начале недели. Температура воздуха поднимется до +25.

В понедельник будет еще прохладно, но вторник и среда станут "самыми жаркими и замечательными днями". В четверг погода начнет меняться, а пятница будет дождливой.

Перед следующими выходными температура опустится до +20, сообщил метеоролог "Интерфаксу". "Но такая погода, конечно, несопоставима с тем, что наблюдается в Западной Сибири — вчера там снег выпадал", — заметил Вильфанд.