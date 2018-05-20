Ураганный ветер сорвал крышу с торгового комплекса под Екатеринбургом. Видео

Очевидцы запечатлели на видео разгул стихии, бушевавшей на территории Екатеринбурга и Свердловской области днем в воскресенье, 20 мая.

Жители Арамиля – населенного пункта, расположенного неподалеку от областного центра, стали свидетелями "победы" ураганного ветра над крышей двухэтажного торгового комплекса.

На записи видно, как кровлю отрывает и бросает вниз на автомобили, оказавшиеся поблизости.

Очевидцы утверждают, что в "зоне поражения" находился случайный прохожий, однако официальных данных о пострадавших пока не поступало.

СМИ, со ссылкой на региональное УМЧС РФ, сообщают, что ведомство привело свои силы и средства в режим повышенной готовности и развернуло оперативный штаб.

В настоящее время известно, что в результате воздействия урагана отмечаются разрушения рекламных конструкций, фасадов и крыш зданий, повалены деревья и повреждены линии электропередач.

В пресс-службе компании "МРСК Урала", отвечающей за энергоснабжение региона, отметили, что без света осталось около 30 тысяч человек, проживающих в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах.