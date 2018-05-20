Ротенберг пообещал, что Крымский мост простоит не меньше века

Крымский мост простоит минимум сто лет, считает председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг. По его словам, конструкция надежная и прочная.

В процессе стройки были и сложности – из-за сильного ветра невозможно было забить сваи, работы приостановили на 84 дня. Однако профессионализм и желание закончить вовремя помогли специалистам.

Говоря о санкциях за строительство моста, Ротенберг заметил, что "жив, здоров, в меру упитан и не испытывает особых страданий", но признался, что они изменили его жизнь. Связано это с тем, что ограничения затронули его семью, в том числе детей.

"Когда задевают меня, то я к этому нормально отношусь, но когда начинают заниматься детьми, то это уже не совсем правильно", — отметил он в интервью телеканалу НТВ.

При этом Ротенберг назвал желание Киева "забрать" Крымский мост разговорами "на уровне бреда" и добавил, что не воспринимает это всерьез.