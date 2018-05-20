На Парамушире взбунтовались гастарбайтеры

Рабочие из Киргизии, которые трудятся на стройках Курильской программы на острове Парамушир (Северные Курилы), устроили бойкот – они требуют погасить им долги по зарплате.

Как рассказал вице-мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников, гастарбайтеры из Киргизии отказались выходить на работу в субботу и заявили, что будут бастовать, пока работодатель полностью не рассчитается с ними. Конфликт пытались решить с участием администрации муниципалитета, местных депутатов, полиции, прокуратуры и работодателя, но он пока не разрешился, добавил вице-мэр.

Работодатель — северокурильская строительная компания ООО "СПИРО" — объяснил местным властям, что вынужден задерживать зарплату, поскольку ему не поступают средства от заказчика объектов Курильской программы.

По словам Овсянникова, киргизские наемные рабочие заявили, что работать не будут, и потребовали увезти их с острова. "Но как вывезти с острова такое количество людей? Не представляю", — признался вице-мэр. Он добавил, что местные власти будут решать вопрос отправки гастарбайтеров домой, и согласился с тем, что два месяца не платить зарплату — это неправильно, передает "Интерфакс".

Из-за бунта киргизских рабочих под угрозой срыва графиков оказалось строительство спортивно-оздоровительного комплекса и двух арендных домов Курильской программы, потому что работать на этих стройках сейчас почти некому. В воскресенье стороны взяли тайм-аут, а в понедельник вновь попытаются урегулировать ситуацию, добавил вице-мэр.

По словам самих рабочих из Киргизии, на стройках Курильской программы работают 65 их соотечественников, и зарплату они не получают уже третий месяц. После того как они в субботу отказались выходить на работу, их выгнали из общежития стройкомпании на улицу. Продукты в магазинах гастарбайтеры все это время брали в долг, но в воскресенье продавцы им отказали, а купить еду им не на что. Муниципальные власти временно поселили киргизов в бывшей гостинице.