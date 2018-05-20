Сергей Игнашевич: вызов в сборную стал неожиданностью

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал вызов в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов пригласил 28-летнего игрока на сборы.

"Мне позвонили после последнего тура чемпионата России по футболу, — рассказал Игнашевич, которого цитирует ТАСС. — Мы обсудили все с главным тренером сборной, и я принял приглашение. Не вижу смысла обсуждать, что до звонка я не попадал в списки, но могу сказать, что вызов в сборную стал для меня неожиданным".