Абрамович остался без британской визы

Роман Абрамович не смог присутствовать на игре принадлежащего ему клуба "Челси" против "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии из-за отсутствия британской визы. Как рассказали источники в окружении Абрамовича, действие последней визы закончилось три недели назад, пишет РИА Новости.

Как выяснило издание The Bell, власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича. Департамент иммиграционного контроля правительства Великобритании не стал комментировать ситуацию.