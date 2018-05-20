Гуськову исполнилось 60, но пенсионером он себя не чувствует

Актер театра и кино, народный артист России Алексей Гуськов, который 20 мая отмечает 60-летие, не чувствует себя пенсионером – он полон творческих планов. "Пока не ощущаю, что пришло время заслуженного отдыха", – приводит слова артиста ТАСС.

Он рассказал, что 20 мая отпразднует день рождения в кругу семьи и близких друзей, а 21 мая — на сцене Театра имени Вахтангова в спектакле "Евгений Онегин" – Гуськов играет в нем главную роль.

С юбилеем артиста поздравил министр культуры РФ Владимир Мединский. "Популярный актер и талантливый продюсер, Вы пользуетесь заслуженной любовью зрительской аудитории", – цитирует поздравительную телеграмму РИА Новости.

Мединский отметил яркое и многогранное дарование Гуськова, а также его незаурядное трудолюбие и настойчивость. "И сегодня поклонники искусства с нетерпением ждут Ваших новых работ", — подчеркнул министр.

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег в Польше. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ, много снимался в кино, зрители помнят его роли в фильмах "Волкодав", "Охота на изюбря", "Турецкий гамбит", а также в сериале "Граница. Таежный роман". Кроме того, Гуськов был продюсером ряда мультфильмов, в том числе "Незнайка на Луне" и "Незнайка на Луне-2".