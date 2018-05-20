Моисей-2: Порошенко решил вывести украинцев из "опасной зоны" к Богу

Президент Петр Порошенко заявил, что предоставление Синодом Вселенского патриархата (в Константинополе) томоса об автокефалии Украинской православной церкви ослабит влияние России на внутренние дела Украины.

"Дорога украинцев к Богу не проходит через Москву. У нас свой путь", – сказал Порошенко на мероприятиях в память о жертвах политических репрессий в воскресенье на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом. "Убежден, что томос об автокефалии, предоставленный нашей украинской церкви, завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении", — приводит слова главы государства "Интерфакс".

По мнению Порошенко, автокефалия Украинской православной церкви усилит и национальную безопасность, потому что "автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутренние украинские дела".

Свою миссию Порошенко видит в том, чтобы безвозвратно вывести Украину "из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи", добавляет РТ. По его словам, народ Украины сделал свой выбор и уверенно выходит "из зоны российского влияния".

Ранее в воскресенье Порошенко рассказал, что на Украине в рамках закона о декоммунизации снесены 1500 памятников Ленину, почти 1000 населенных пунктов и 52 тысячи площадей и улиц переименованы. Президент сравнил карту Украины 2013 года с иллюстрацией к учебнику по истории КПСС. Он также добавил, что страна выйдет из всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не соответствуют интересам Киева.

А накануне Порошенко назвал три своих главных достижения на посту главы государства: усиление национальной армии, подписание соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами.