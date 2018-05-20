Операция на среднем ухе: врачи снова осмотрели Аббаса

Глава Палестины прошел плановое обследование после проведенной ранее операции, сообщает агентство "Маан". По его данным, врачи осмотрели 82-летнего Махмуда Аббаса после хирургического вмешательства на среднем ухе. Сейчас здоровье политика в полном порядке, он покинул больницу, передает ТАСС.