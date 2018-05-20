Защитник Вячеслав Войнов может вернуться в клуб НХЛ "Лос-Анджелес"

Защитник сборной России по хоккею Вячеслав Войнов может продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз". Об этом сообщил генеральный менеджер команды Роб Блэйк. Контракт хоккеиста с санкт-петербургским СКА истек 30 апреля 2018 года.

"Ему еще предстоит решить многие вещи с НХЛ, — рассказал Блэйк, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Причем самому. Получить разрешение играть. Как только он пройдет весь этот процесс — мы рассмотрим возможность его возвращения".

Напомним, что Войнов был арестован 20 октября 2014 года по подозрению в домашнем насилии. После этого НХЛ наложила на защитника бессрочную дисквалификацию. Защитник был приговорен к 90 суткам тюремного ареста. Вернувшись в Россию, Войнов подписал контракт со СКА. В данный момент хоккеисту нужно получить американскую визу и разрешение на работу, чтобы вернуться в США.