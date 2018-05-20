Украинская теннисистка Свитолина защитила титул на теннисном турнире в Риме

В Риме завершился престижный турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов. Украинка Элина Свитолина стала победительницей соревнований второй год подряд.

В финальном матче украинская теннисистка, посеянная на турнире под 4-м номером, нанесла поражение румынке Симоне Халеп (первая ракетка турнира). Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась победой Свитолиной со счетом 6:0, 6:4. Украинка завоевала свой 12-й трофей турниров WTA в карьере.