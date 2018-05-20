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20 мая 201815:53

Евкуров выразил соболезнования и назвал подлой атаку на храм в Грозном

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в социальной сети "Вконтакте" выразил соболезнования жителям Чечни и главе республики Рамзану Кадырову. Евкуров подчеркнул, что усилия террористов расколоть верующих и народы бесплодны и ни к чему не приведут, пишет РИА Новости.

 

В субботу четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в Грозном. При ликвидации всех боевиков погибли два полицейских из Саратовской области и прихожанин.

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