Тема:
Ситуация в Донбассе 1 час назад
20 мая 201816:19
Силовики привезли в Донбасс запрещенные "Рапиры"
В Донбасс прибыли запрещенные артиллерийские системы украинских силовиков. Об этом заявил журналистам замкомандующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, несколько дней назад на железнодорожную станцию Константиновка прибыл эшелон с оружием и техникой — 12 противотанковых пушек "Рапира" калибром 100 миллиметров, а также более 20 единиц автомобилей и специальной техники. После разгрузки технику доставили в населенный пункт Лозоватское.
Басурин призвал специальную мониторинговую группу ОБСЕ обратить внимание на нарушение Киевом минских договоренностей, передает РИА Новости.
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