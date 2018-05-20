Силовики привезли в Донбасс запрещенные "Рапиры"

В Донбасс прибыли запрещенные артиллерийские системы украинских силовиков. Об этом заявил журналистам замкомандующего оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, несколько дней назад на железнодорожную станцию Константиновка прибыл эшелон с оружием и техникой — 12 противотанковых пушек "Рапира" калибром 100 миллиметров, а также более 20 единиц автомобилей и специальной техники. После разгрузки технику доставили в населенный пункт Лозоватское.

Басурин призвал специальную мониторинговую группу ОБСЕ обратить внимание на нарушение Киевом минских договоренностей, передает РИА Новости.