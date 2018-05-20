Глава РАН предложил открыть "Ворота Крыма" и найти воду

Глава Российской академии наук Александр Сергеев предложил создать в Керчи музейно-археологический кластер "Ворота Крыма", который может привлечь большое количество туристов.

Он рассказал, что в основу будущего кластера планируется включить три объекта: гору Митридат, старинную крепость на берегу Керченского пролива и холмы захоронения скифских царей. Таким образом, в нем объединятся археология, история, культура и туризм. По задумке создателей, там будут действовать музеи, а также лаборатории по исследованию археологических артефактов.

По мнению Сергеева, этот проект будет не менее привлекателен для туристов, чем, например, Афины. "Будем думать, как сделать экспозицию нашего российского Акрополя", — приводит его слова Новости. Глава РАН добавил, что там будет представлена история не только Крыма, но и всей России.

Сергеев, кроме того, рассказал о возможности дистанционно поискать на севере Крыма запасы воды. Он напомнил, что после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в этом регионе возникли трудности с водой. "Это разведка и с помощью вертолетов, и проведение различных исследований, связанных со съемками из космоса, и так далее", — сказал он.

Глава РАН еще в марте предложил провести в Крыму геофизическую разведку, не исключив, что за время работы Северо-Крымского канала "вода где-то осталась".