Полиция опубликовала видео с места ДТП в Ростовской области, где погибло пять человек

Правоохранители раскрыли некоторые подробности страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в воскресенье, 20 мая, на трассе Ростов-на-Дону – Волгодонск.

По словам представителя регионального ГУ МВД РФ, водитель автомобиля Toyota Hilux – мужчина 1981 года рождения, выехал на полосу встречного движения и протаранил ВАЗ-2101, после чего у Toyota отвалилось колесо, врезавшееся в Nissan Tiida.

В результате произошедшего погибли пять человек: водитель и три пассажира "копейки" – мужчины в возрасте от 19 до 50 лет, а также мужчина, находившийся в салоне автомобиля предполагаемого виновника аварии.

Сам водитель Toyota доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.