Маск анонсировал "Теслу" с двумя двигателями

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о характеристиках полноприводной модификации электрокара Tesla Model 3, которую готовится выпустить его некосмическая компания. Электрокар будет оснащен двумя двигателями, установленными в передней и задней частях автомобиля.

Один из двигателей будет оптимизирован для максимальной динамики, другой — для максимальной дальности поездки без подзарядки. При этом в случае поломки одного из двигателей машина сможет продолжить движение за счет другого, так что водитель и пассажиры не застрянут на обочине в "потенциально небезопасных условиях".

По словам Маска, в версии Performance электрокар будет разгоняться до 60 миль в час (96,56 километра в час) за 3,5 секунды, максимальная скорость составит 155 миль в час (249,44 километра в час). Максимальный пробег без подзарядки составит 310 миль (около 499 километров). Стоимость этой версии составит 78 тысяч долларов.

Tesla dual motor, all-wheel drive performance Model 3:

3.5 sec 0-60mph

155 mph Top Speed

310 mile Range — Elon Musk (@elonmusk) 20 мая 2018 г.

Обычная версия "третьей" Tesla с двумя моторами будет разгоняться до 60 миль в час за 4,5 секунды, максимальная скорость составит 140 миль (225 километров) в час. Пробег без подзарядки будет таким же, что и у старшей версии, а стоимость — несколько меньшей.