Рапиристка Дериглазова взяла золото на этапе Гран-при в Шанхае

Российская рапиристка Инна Дериглазова одержала победу на престижном турнире серии Гран-при. Очередной этап соревнований прошел в китайском Шанхае.

В финальном поединке россиянка встречалась с японкой Карин Мияваки и одержала уверенную победу со счетом 15:6. Бронзовые медали завоевали канадка Элеанор Харви и Сон Чае О из Южной Кореи.

В мужском турнире с аналогичным видом оружия россиянин Тимур Сафин стал вторым. В финале российский спортсмен в упорной борьбе со счетом 13:15 уступил британцу Ричарду Крузе. Бронзовые награды в активе итальянца Андреа Кассары и американца Рейса Имбодена.