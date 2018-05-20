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Конфликт в Сирии 39 минут назад

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20 мая 201822:45

До освобождения юга Дамаска осталось недолго

Автор: Дмитрий Киселёв

17 мая в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава российского государства поздравил своего сирийского коллегу с успехами в борьбе с террористами и заявил, что сейчас открывается возможность для начала политического процесса.

"В ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с Президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса. Наряду с этим считаем очень важным предпринять необходимые шаги для восстановления экономики Сирии, а также давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов", — подчеркнул Владимир Путин.

"Благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома. Мы провели оценку развития политического процесса в последние месяцы, имею в виду итоги Конгресса сирийского национального диалога, а также раунды в Астане. Основное внимание мы сфокусировали на вопросе Конституционного комитета, который должен быть организован по итогам работы Конгресса сирийского диалога. Мы рассчитываем начать соответствующую работу с ООН. Я подтвердил президенту Путину, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую Конституцию. Это будет сделано как можно скорее", — заверил Асад.

18 мая тема сирийского урегулирования была затронута и на встрече Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Гостье из ЕС российский президент очень доходчиво объяснил, что нужно сделать, чтобы сотни тысяч сирийских беженцев покинули Европу и вернулись в свои дома. "Нужно деполитизировать процесс гуманитарной помощи и восстановления экономики Сирии. Если европейцы хотят, чтобы люди из Европы возвращались в свои родные дома, нужно снять непонятное для нас ограничение на помощь Сирии, во всяком случае, в тех территориях, которые находятся под контролем правительства Сирийской Арабской Республики. Как же люди будут туда возвращаться, если там все разрушено? Если Европа хочет, чтобы люди возвращались из Европы домой, надо помочь Сирии восстановить экономику и оказывать этой стране реальную гуманитарную помощь и деполитизировать этот процесс. Я в этом просто глубоко убежден. Возьмем Ракку. Там все разрушено, там люди продолжают гибнуть на минах до сих пор, неубранные тела погибших еще в руинах валяются. Куда же туда люди вернутся?! Поэтому нужно всем вместе над этим думать и вместе работать", — отметил Владимир Путин.

Автор: Евгений Поддубный

Уничтожение долговременной огневой точки террористов, которая оборудована на трибунах стадиона. Сначала промах из РПГ. Стрелять сложно — боевики ведут огонь по зданию, где находится гранатометчик. Танкист бьет с дистанции 160 метров — и тут уж в цель. Так бойцы сирийской армии штурмуют укрепления боевиков псевдохалифата в лагере Ярмук.

Этот район, командование правительственных сил предполагало взять раньше, но каждый метр бойцам сирийской армии дается с трудом, террористы здесь хорошо подготовились к обороне. Военные делают проходы в минных заграждениях, что были устроены боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ).

Установки разминирования используют активно, чтобы сократить потери в рядах сирийской армии. Боевики здесь укрепились настолько, что способны малыми силами сдерживать наступление целых рот. При этом вся зона боевых действий заминирована, радикалы используют противотанковые мины и самодельные взрывные устройства. На случай отступления минируют здания.

В центр лагеря Ярмук стянуты подразделения, которые называют элитными в Сирии, — батальоны 4-й и 10-й дивизий Республиканской гвардии. Первыми вперед всегда идут танкисты. Две машины. Один экипаж бьет по огневым точкам боевиков, второй прикрывает основную — на тот случай, если террористы попытаются использовать противотанковые гранаты.

Каждый этаж зданий — это цель экипажей машин. Боевики превратили дома в хорошо укрепленные огневые позиции. Перемещаются под землей, используют мобильные резервы именно там, где идет наступление.

Пока в квартале действуют танки, бульдозер делает проходы в завалах, чтобы техника могла идти дальше по улице. Чтобы было понятно, по какой причине так тяжело сирийские военные продвигаются вперед: здесь каждая дыра в стене — это место, откуда радикалы ведут огонь из стрелкового оружия. Иногда кажется, что в здании пусто, но неожиданно там появляются боевики и начинают стрелять.

В штабе операции командиры решают, как удобнее бронетехнике пройти далее. Здесь же в пункте управления находятся офицеры, которые используют беспилотники и координируют действия танкистов. Машины выходят из боя только после того, как заканчивается боекомплект.

Только за последние пару дней террористы потеряли более 300 человек убитыми. Неудивительно, если учитывать масштаб огневого поражение. Здесь работают авиация, артиллерия — реактивная и ствольная — по передовым позициям радикалов сирийские военные бьют из минометов.

В центре района около 700 террористов. Запасов продовольствия, медикаментов и боеприпасов у них достаточно, но положение критическое. Совсем скоро над этими южными кварталами Дамаска будет поднят сирийский флаг.

Текст: "Вести недели"

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