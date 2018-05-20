Над посольством Британии в Минске вывесили флаг ЛГБТ

Министерство внутренних дел Белоруссии подвергло критике демарш посольства Великобритании в Минске. 17 мая сотрудники дипломатической миссии подняли над зданием флаг ЛГБТ, пишет РИА Новости.

Как заявили в МВД, "инициативу иностранного государства создать проблемы там, где их не существует, удачной назвать нельзя".

Посол Великобритании в Минске Фиона Гибб ранее пояснила, что такой акцией Соединенное королевство намерено "продвигать права ЛГБТ-сообщества" и бороться с дискриминацией секс-меньшинств.

"Именно 17 мая сторонники однополых отношений определили этаким праздником. Никогда в нашей стране этот день не являлся каким-то памятным и значимым. Подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских", — считают в белорусском МВД.

Белорусские полицейские подчеркнули, что "однополые отношения — это подделка, а суть подделки всегда одинакова — обесценивание истины".