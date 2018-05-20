Киев ополчился на блогера вместо политиков, ведущих бизнес в Крыму

Депутат российской Госдумы от Крыма Руслан Бальбек обвинил власти Украины в двуличности, комментируя их реакцию на поездку видеоблогера из Николаева Виктора Петровского по Крымскому мосту. После этого блогер поделился впечатлениями от увиденного.

Как заявил Бальбек, Петровский, написавший о Крымском мосте, "сорвал занавес со сцены театра, в котором лживые актеры обманывают украинское общество". По мнению депутата, украинская власть продемонстрировала свою неспособность рассказать что-то вразумительное о самом большом мосте России.

"Как известно, правда глаза колет, именно поэтому украинский режим уже обвинил блогера в незаконном посещении "оккупированного Крыма", – приводит слова Бальбека РИА Новости.

Он добавил, что украинских политиков, открыто ведущих бизнес на полуострове, Киев "в упор не видит". "Вот и вышла коллизия: суфлер — лживый, король — голый, мост — образцовый, а блогер, по мнению украинской власти, непутевый", — сказал российский парламентарий.

Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян эфире ранее пригрозил блогеру, который проехал по Крымскому мосту, штрафом.