Без обмана: новый прибор отличит качественный кофе от подделки за полчаса
Кофеманам известно, что самым вкусным и высококачественным бодрящем напитком считается кофе сорта арабика. Его получают из бобов аравийского кофейного дерева, и большинство производителей, рекламируя свой кофе, подчёркивают, что это стопроцентная арабика.
Однако кофе, который зарекомендован как высококачественный, не всегда является таковым. Часто производители смешивают арабику с бобами конголезского кофе, который больше известен как робуста.
Понять их несложно: конголезское кофейное растение высокоурожайное, устойчиво к болезням и произрастает в таких условиях, к которым аравийское кофейное дерево может не прижиться. Иными словами, производство кофе робуста проще и дешевле. Кроме того, далеко не все способны определить на вкус, присутствуют ли в арабике низкокачественные примеси.
Однако теперь раскрыть обман будет очень просто. Исследователи из Института Квадрама и компании Oxford Instruments (Великобритания) разработали новую технологию, которая поможет определить степень чистоты кофе сорта арабика.
Поскольку простая дегустация является ненадёжным способом сделать это, следует полагаться на химический анализ и выявление различных соединений, которые станут маркерами того или иного сорта, поясняют авторы работы.
Химический состав кофе (в данном случае подразумеваются измельчённые бобы) в целом, конечно, схож для различных сортов. Однако некоторые компоненты могут послужить уникальными маркерами, своего рода "отпечатками пальцев", характерными только для арабики или только для робусты.
Текущие методы сравнения двух сортов основываются на обнаружении вещества под названием 16-О-метилкафестол, которое содержится в бобах робуста, но не в арабике. Сложность в том, что методы обнаружения соединения очень дорогие, и на анализ уходят около трёх дней, поэтому его редко применяют надзорные органы, следящие за качеством продуктов.
Тем временем методика, предложенная британцами, предполагает обнаружение того же соединения при помощи спектроскопии ядерного магнитного резонанса (или ЯМР-спектроскопии).
Инженеры создали настольный прибор под названием Pulsar, который использует радиоволны и магнитные поля для получения информации о молекулярном составе образца. (К слову, в 2014 было доказано, что ЯРМ-спектроскопия также помогает обнаруживать примеси говяжьем фарше).
Чтобы изучить состав кофе, прибору понадобится всего 30 минут, то есть работать с образцами теперь станет намного быстрее и дешевле: сложные лабораторные тесты больше не нужны. Кроме того, для использования устройства не требуется специальной технической подготовки.
Эксперименты показали, что Pulsar настолько чувствителен, что способен отыскать примеси робусты в арабике, даже если их содержание там составляет не более 1%. Авторы отмечают, что эта цифра – своего рода порог между случайностью и преднамеренной фальсификацией.
Затем специалисты провели анализ 60 образцов кофе, который продают крупнейшие производители по всему миру. Этот кофе экспортируют из 11 разных стран, и продавцы заверяют, что на рынок поступает только стопроцентная арабика.
В результате оказалось, что в 10% случаев речь идёт о явном мошенничестве: многие образцы содержали значительные уровни робусты, утверждает ведущий автор работы Кейт Кемсли (Kate Kemsley).
"Мы всегда стремимся понять, как научные достижения расширяют спектр инструментов, которые могут быть использованы для подтверждения подлинности состава пищевых продуктов, продаваемых потребителям. Эта работа породила некоторые интересные вопросы, которые мы продолжим изучать", — добавляет глава Отдела по борьбе с преступлениями в сфере производства продовольственных продуктов Агентства пищевых стандартов Великобритании Джайлс Чепмен (Giles Chapman).
По мнению экспертов, новая технология поможет не только защитить потребителей от некачественных товаров, но и обезопасить производителей. В данном случае речь идёт о мелких фермерах, большинство из которых выращивают кофе в развивающихся странах и вряд ли получают справедливую оплату за свой труд, поясняют специалисты.
Научная статья по итогам исследования была представлена в издании Food Chemistry.
Кстати, ранее выяснилось, что дикие популяции аравийских кофейных деревьев находятся под угрозой исчезновения, однако спасти их может расшифровка генома арабики.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
На Крымском мосту водители нарушают ПДД ради фото
- Ураган в Екатеринбурге: ветер срывает крыши
- Катастрофа на Кубе: самолеты компании летали с лопнувшими шинами
- Сначала тепло, потом снова холодно: погода в Москве
- Берлускони получил наследство от секретарши
Самое читаемое
-
Bild: Путин "ударил" Меркель цветами
- Ветеран АТО рассказал Трампу о применении Киевом химоружия
- Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся
- Киев предложил Донбассу три варианта
- Один из самых богатых российских адвокатов стал жертвой любовницы-шантажистки
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Дожди, грозы и ветер задержатся в Москве на несколько дней
- Рассеянных прохожих решили спасать надписями
- Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Пять тысяч от магазина: чем опасна вирусная рассылка
- Парки, игры и экстрим: выходные в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"