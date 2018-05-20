Самолет со 156 пассажирами не смог вылететь из Петербурга в Москву

В петербургском аэропорту Пулково прервал разгон по взлетно-посадочной полосе и вернулся на стоянку самолет, вылетавший в Москву. Обстоятельства и причины инцидента выясняют следователи, сообщил Следственный комитет РФ в мессенджере "ТамТам".

Самолет принадлежит авиакомпании "Алроса", он должен был выполнять рейс из Санкт-Петербурга в столицу. По одной из версий, причиной нештатной ситуации стала неисправность двигателя. На борту воздушного судна находились 156 пассажиров, передает РИА Новости.