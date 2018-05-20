Стали известны подробности последнего дня Мамая

Как работают журналисты на линии разграничения Украины с Донбассом? Лишь в 2014 году от прицельных пуль со стороны Украины там погибли: в мае — итальянский фотограф Андреа Роккелли и его помощник Андрей Миронов; в июне — съемочная группа "Вестей" — журналист Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин; Анатолий Клян — телеоператор "Первого канала"; в августе — Андрей Стенин, журналист и фоторепортер Международного информационного агентства "Россия сегодня". 18 мая 2018 года был контужен и чудом выжил Игорь Укулеин, член съемочной группы военкора ВГТРК Александра Сладкова.

Крутая Балка под Горловкой — самое танкоопасное направление обороны ДНР. Украинские войска могут прорваться и окружить Донецк. Позиции стоящего здесь батальона "Пятнашка" (командир с позывным Мамай) обстреливают и день, и ночь.

Затишье — редкость. Украинская артиллерия стреляет и провоцирует на ответный огонь.

"Ведение войны у нас оборонительное, мы не наступаем. У них — наступательная риторика", — рассказывает один из бойцов батальона "Пятнашка".

Бойцы только и делают, что поправляют поврежденные от взрывов окопы.

Наша группа разделяется. Павел Выдрин — в одной стороне, звукооператор Игорь Уклейн — в другой. Начинается бой. Он идет час, второй… Время летит очень быстро. Комбат Мамай управляет всеми позициями сразу. Разрывные снаряды трещат над нашими головами. Нас, корреспондентов, просят уйти в укрытие. Над нами послышался хлопок, разлетелись осколки. Неприятно.

Последняя реплика Мамая при жизни. Последний взрыв, снятый нашим оператором Игорем Уклейным. Мамая бережно укладывают в джип и увозят. Снаряды и пули летят мимо.

Командир "Пятнашки" Олег Мамиев, Мамай, умер спустя два часа на операционном столе.

Больше всего от войны страдают обычные люди. Они не стреляют, как могут, прячутся в обычных подвалах, в не предназначенных для обороны домах. Только на этой неделе и только в Горловке украинская артиллерия разбила 98 домов. Шестеро мирных жителей ранены, четверо убиты.

В результате того же обстрела в том же окопе Донбасса серьезно пострадали члены съемочной группы военкора ВГТРК Александра Сладкова. До сих пор с контузией в больнице Донецка находится оператор Павел Выдрин. С более тяжелой контузией — с частичной потерей слуха — там же восстанавливается и звукооператор Игорь Уклеин. Кстати, у Игоря это уже не первая контузия. Ранее он побывал в командировках в Афганистане и Сирии. Как сотрудник "Вестей" награжден орденом Мужества за работу на войне с Грузией в 2008 году.