Белый дом: встреча лидеров США и КНДР все еще планируется

Белый дом подтвердил, что встреча лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына все еще планируется 12 июня в Сингапуре, пишет ТАСС. Трамп обсудил ее с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в субботу по телефону.

Президенты договорились "продолжить тесную координацию" по этому вопросу.

После некоторого потепления в отношениях трех стран из-за отказа КНДР от разработки средств доставки атомного оружия, Пхеньян очень болезненно отреагировал на совместные военные маневры Южной Кореи и США.

Ким Чен Ын пригрозил отказаться от диалога с США, если от северокорейского государства будут в одностороннем порядке добиваться только отказа от ядерного оружия без нормализации отношений, пишет РИА Новости.

Также КНДР требует от Сеула вернуть 12 бывших официанток корейского ресторана в Китае. В Южной Корее уверяют, что женщины сбежали добровольно.