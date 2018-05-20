Давид Юрченко вошел в шорт-лист "Спартака"

Московский футбольный клуб "Спартак" продолжает искать варианты с приобретением нового вратаря. Очередным кандидатом называется Давид Юрченко, у которого 31 мая истекает контракт с клубом "Тосно" из Ленинградской области.

При этом агент вратаря Алексей Скородед пока не готов комментировать будущее своего клиента и в разговоре со "Спорт-экспресс" сообщил, что на данный момент ясности по этому вопросу нет.

Напомним, ранее "Спартак" из-за травмы потерял вратаря Александра Селихова. У того был диагностирован разрыв ахилла.