В Вашингтоне пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста

В американском городе Сноквалми, штат Вашингтон, пума напала на двух велосипедистов, сообщает USA Today со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в лесу неподалеку от Сиэтла. Ночью с криком о помощи в службу спасения позвонил мужчина, после чего связь прервалась. Полицейские спасли велосипедиста, вычислив его местонахождение. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Второй мужчина погиб. Вероятно, он пытался сбежать от хищницы, но она догнала его и растерзала. Когда прибыли спасатели, пума стояла над мертвым телом. В результате агрессивное животное застрелили.