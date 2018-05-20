Мнучин подтвердил приостановку введения пошлин США с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что введение взаимных торговых пошлин с Китаем отложено, и отметил значительный прогресс на переговорах между двумя странами по вопросам торговли. По его словам, КНР обещала снизить пошлины на многие товары.

Мнучин сообщил, что сторонам удалось договориться "по общим принципам". Так что сейчас мы договорились приостановить введение пошлин, в то время как мы пытаемся реализовать эти общие принципы на деле", — приводит его слова РИА Новости.

Переговоры делегаций США и Китая по вопросам торговли прошли в Вашингтоне 17 и 18 мая. По их итогам вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.

Также достигнута договоренность о реализации мер по сокращению дефицита торгового баланса США в отношении торговли с Китаем. Кроме того, планируется значительно увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Первый раунд переговоров прошел в начале мая в Пекине. В скором времени КНР с визитом должен посетить министр торговли США Вилбур Росс.